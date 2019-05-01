ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: ABD Venezuela’ya askeri operasyon için hazır
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin gerekmesi durumunda Venezuela’ya askeri operasyon için hazır olduğunu söyledi.
Washington
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gerekmesi durumunda ABD'nin Venezuela’ya askeri bir operasyon için hazır olduğunu belirtti.
Pompeo, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'nin Venezuela için barışçıl bir çözümü tercih ettiğini belirten Pompeo, "Ama olması gereken bu ise askeri operasyon mümkündür. ABD bunu yapacaktır." ifadelerini kullandı.
Pompeo, dün aynı kanala verdiği röportajda askeri hareket seçeneğinin mümkün olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şayet Venezuela’daki demokrasiyi yeniden kurmak için gerekliyse, Başkan (Donald Trump), askeri güç kullanma seçeneğinin mevcut olduğu konusunda oldukça açık ve tutarlı. Umuyoruz ki böyle birşey olmaz. Umarız ki Maduro'nun şiddete başvurmadan ayrılacağı barışçıl bir çözüm olur. Şiddete başvuranları izliyoruz ve onları sorumlu tutacağız. Başkan (Trump), Venezuela demokrasisinin yenileneceği konusunda çok net açıklama yaptı."
Darbe girişimi
Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, dün Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu da Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasında bulunmuştu.
ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.