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Dünya

Avusturya’da Nazi propagandasına 24 ay hapis cezası

Avusturya’nın Karintiya eyaletinde 38 yaşındaki bir Avusturyalı, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aşkın Kıyağan   | 15.01.2021
Avusturya’da Nazi propagandasına 24 ay hapis cezası

Viyana

Avusturya’da, Karintiya Bölge Mahkemesi Hakimi Gerhard Pöllinger-Sorre, başta damalı haç olmak üzere çeşitli Nazi sembollerini bedenine dövme yaptıran, soysal medya hesabı üzerinden Nazi dünya görüşünü övücü paylaşımlarda bulunan şahsa yönelik süren davaya ilişkin kararını açıkladı.

Pöllinger-Sorre, şahsın kamuya açık yerlerde "Hitler selamı" verdiğini, evinde yapılan aramalarda Nazi dönemine ait unsurların bulunduğunu kaydetti.

Zanlının farklı tarihlerde çeşitli yollarla Nazi propagandası yaptığının tespit edildiğini belirten Pöllinger-Sorre, Nazi dünya görüşünün yayılmasını yasaklayan "anti-Nazi Yasasına" muhalefetten 24 ay hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Şahıs, savunmasında, alkol bağımlısı olduğunu, yaptığı bazı eylemleri bu nedenle hatırlayamadığını, dövmelerin ise 16-17 yaşlarındayken yaptırdığını, ancak ırkçı oluşumlarla ilişkisinin olmadığını ileri sürdü.

Mahkemede bulunan 8 kişilik jüri heyeti zanlının savunmasını inandırıcı bulmadı ve hüküm giymesi yönünde oy kullandı.

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