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Dünya

Endonezya'da yaklaşık 22 bin kişi selden etkilendi, 2 kişi öldü

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletindeki selden 21 bin 990 kişinin etkilendiği, 6 bin 346 evin sular altında kaldığını belirtti.

Mahmut Atanur   | 15.01.2021
Endonezya'da yaklaşık 22 bin kişi selden etkilendi, 2 kişi öldü

Cakarta

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde meydana gelen selden 21 bin 990 kişinin etkilendiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 bin 346 evin sular altında kaldığını belirtti.

Eyalet genelinde 21 bin 990 kişinin selden etkilendiğini aktaran Jati, su seviyesinin yer yer 2 metreye kadar yükseldiğini söyledi.

Tanah Laut bölgesindeki selde bir kişinin öldüğünü ifade eden bölge yetkilileri, Banjarbaru kentinde de su baskını nedeniyle 3 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bölgedeki selzedelerin 5 noktada güvenli alanlara tahliyesinin devam ettiği açıklandı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

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