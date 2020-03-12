Euro
7.01
Dolar
6.24
BIST 100
96,203.42
Altın
1,638.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 69 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Aşkın Kıyağan   | 12.03.2020
Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Viyana

Viyana Belediyesi Tıbbi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, geçen ay İtalya tatili dönüşü virüs bulaştığı tespit edilen Avusturyalı kişinin Kaiser Franz Josef Hastanesi'nde Kovid-19 için hazırlanan özel bölümde tedavi altına alındığı bildirildi. 

Çeşitli hastalıkları da bulunan 69 yaşındaki kişinin gece geç saatte yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu hastanın ülkede koronavirüs nedeniyle ölen ilk kişi olduğu kaydedildi.

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302’ye yükseldiğini, taburcu hasta sayısının ise 4 olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs spor dünyasını felç etti
Koronavirüs, petrol savaşları ve küresel kriz
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları

Benzer haberler

Uzmanlardan vatandaşa 'ürünlerdeki aşırı fiyat artışını şikayet edin' çağrısı

Uzmanlardan vatandaşa 'ürünlerdeki aşırı fiyat artışını şikayet edin' çağrısı

Bakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: 2 ay direnelim

Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Ergin Ataman'dan sağlık vurgusu

Ergin Ataman'dan sağlık vurgusu
Koronavirüs Güney Amerika'daki futbol organizasyonlarına da sıçradı

Koronavirüs Güney Amerika'daki futbol organizasyonlarına da sıçradı
İran, IMF'den koronavirüsle mücadele için 5 milyar dolar kredi istedi

İran, IMF'den koronavirüsle mücadele için 5 milyar dolar kredi istedi