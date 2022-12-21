Avusturya’da bir evde çok sayıda silah ve Nazi sembolleri ele geçirildi
Avusturya’nın Almanya sınırındaki Salzburg kentindeki bir evde çok sayıda silah ve kesici aletin yanı sıra Nazi dönemine ait semboller ele geçirildi.
Viyana
Salzburg polisinden yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin 71 yaşındaki kişinin evinde çok sayıda silah, kılıç ve benzeri kesici aletin yanı sıra üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrakları ve çeşitli semboller bulduğu belirtildi.
Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan kişinin, söz konusu malzemelerin İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusunda görevli babasına ait olduğunu ileri sürdüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.