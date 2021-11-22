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Dünya, Koronavirüs

Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Avusturya’da yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle, 20 gün süresince geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girdi.

Aşkın Kıyağan   | 22.11.2021
Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının 15 binin üzerine çıktığı Avusturya'da hükümet, dördüncü dalgayı kontrol altına alabilmek ve sağlık sistemini koruyabilmek için herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı.

Tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zaruri ihtiyaçların giderildiği, market, eczane gibi alışveriş yerlerinin dışındaki işletmeler, alışveriş merkezleri, restoran ve oteller kapalı tutulacak.

Aşılı aşısız ayırımı yapmaksızın herkese yönelik uygulanacak kısıtlama kapsamında belirli durumların dışında dışarı çıkılmasına izin verilmezken, eğitim hem uzaktan hem de yüz yüze devam edecek.

Kapanma süresince memurların evden çalışacağı bildirilirken, özel sektörde ise mümkün olan her iş yerinde evden çalışma düzenine geçilmesi tavsiye ediliyor.

1450 avro para cezası

Alınan kararlara uymayanlar 1450 avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Avusturya’da son 24 saatte 13 bin 806 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 70 bin 419’a çıktı. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 artarak 12 bin 42’e yükseldi.

Ülkede ciddi tepkilere yol açan kapanma kararı, cumartesi günü, yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride protesto edilmişti.

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, cuma günü yaptığı açıklamada, dördüncü dalganın etkili olduğu ülkede aşı yaptırmış kişilerin oranında istenilen seviyeye ulaşılamadığını, bu nedenle 20 gün süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Schallenberg ayrıca, 1 Şubat 2022’den itibaren aşı zorunluluğunun da hayata geçirileceğini bildirmişti.

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