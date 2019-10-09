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Dünya

Avustralya'nın ünlü caddesinde sigara yasaklandı

Melbourne Belediyesi, sadece yaya ve tramvayların kullandığı ünlü Bourke Caddesi'nde tütün mamullerinin kullanımını yasakladı.

Recep Şakar   | 09.10.2019
Avustralya'nın ünlü caddesinde sigara yasaklandı

MELBOURNE

Avustralya'nın Melbourne kentinde sadece yayalar ve tramvayların kullandığı alışveriş merkezleriyle ünlü Bourke Caddesi'nde sigara yasaklandı.

Melbourne Belediyesi, Yerel Faaliyetler Kanunu kapsamında aldığı kararla her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği kentin merkezi konumundaki Bourke Caddesi ile yayaların yoğun olarak kullandığı 11 noktada tütün mamullerinin kullanımını yasakladı.

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında yedi kez üst üste birinci seçilen kentte, "Bourke Caddesi'nde Rahat Nefes Al" sloganıyla alınan karar, 4 Ekim'de yürürlüğe girdi.

Yasaklar çerçevesinde caddelerin girişindeki güvenlik bariyerlerine, elektrik direklerine, çöp kutularına, panolara ve yerdeki parkelere İngilizcenin yanı sıra Arapça ve Çince uyarılar yerleştirildi.

Kent sakinleri uygulamadan memnun

Belediyenin aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını dile getiren Joseph Guntenbun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok iyi, ben beğendim. Melbourne'de çok geziyorum, beni çok etkilemiyor." dedi.

Bourke Caddesi'ne alışverişe geldiklerinde sigara dumanından rahatsız olduğunu dile getiren Lynn Vorne, "Çok mutluyum çünkü sigara kullanmıyorum. Yanımda fütursuzca sigara içenlerden rahatsız oluyordum. Yani sigara içenler olmadığı için mutluyuz, çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Avustralya'nın en kalabalık ikinci şehri ve Victoria eyaletinin başkenti olan Melbourne'deki sigara yasağına uymayanlara 100 Avustralya doları para cezası (yaklaşık 390 lira) verilecek.

En düşük sigara paketi fiyatının 20 dolardan başladığı ülkede, havaalanlarında, toplu taşıma araçlarında, hükümet binaları, plajlar, bazı caddeler, hastane girişleri gibi birçok alanda sigara yasağı uygulanıyor.

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