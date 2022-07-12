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Dünya

Avustralya'dan Pasifik ülkelerine birlik çağrısı

Avustralya Dışişleri Bakanı, Pasifik ülkelerine küresel zorluklarla birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.

Şeyma Uzundere   | 12.07.2022
Avustralya'dan Pasifik ülkelerine birlik çağrısı

Ankara

Güney Pasifik ülkesi Fiji'nin başkenti Suva'da düzenlenen Pasifik Adaları Forumu'na katılan Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölge ülkelerinin ABD-Çin rekabeti, Kovid-19 salgını ve iklim krizi gibi sorunlarla birlikte mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Wong, Pasifik Adaları Forum'dan ayrılan Kiribati için "kapıların açık tutulduğunu" belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise Kiribati'nin 18 devletten oluşan forumdan çekilmesini "hayal kırıklığı" olarak niteledi.

Ada ülkesi Kiribati, Pasifik Adaları Forumu'ndan çekildiğini duyurmuştu. Kiribati'nin bu kararı, Forum ülkeleri tarafından Çin'in bölgede etkisini giderek artırdığının işareti olarak görülüyor.

En son 2019'da Tuvalu'da yapılan forum, Kovid-19 salgını nedeniyle erteleniyordu. Forumla Pasifik liderleri yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk kez yüz yüze görüşme imkanı buldu.

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