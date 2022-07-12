Nijerya'da hükümet benzin kıtlığına çözüm buldu
Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da devam eden benzin kıtlığına hükûmetin çözüm bulduğu bildirildi.
Abuja
Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, yaptığı açıklamada, hükûmetin ülkede devam eden benzin kıtlığının tamamen farkında olduğunu belirtti.
Hükûmetin bu sorunlara karşı çözüm bulduğunu işaret eden Kyari, ülkedeki benzin kıtlığının 3 günde sona ereceğini ifade etti.
Kyari, NNPC'nin fiyatlandırmayla ilgili sorunlar olduğunun da tamamen farkında olduğunu ve Nijeryalı tüketici için fiyatların normalleşmesini beklediğini açıkladı.
Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen uçak yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.
Petrol zengini Nijerya, şubatta Belçika'dan çok düşük kalite petrol ithal etmişti. Söz konusu düşük kalite petrol, arabalarda sorun yaratması nedeniyle kimse tarafından talep edilmemiş, bu da ülkede yakıt kıtlığına sebep olmuştu.
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede yaşanan benzin kıtlığı nedeniyle halktan özür dilemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.