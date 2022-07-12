Dolar
17.39
Euro
17.41
Altın
1,735.04
ETH/USDT
1,064.60
BTC/USDT
19,680.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya'da hükümet benzin kıtlığına çözüm buldu

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da devam eden benzin kıtlığına hükûmetin çözüm bulduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 12.07.2022
Nijerya'da hükümet benzin kıtlığına çözüm buldu

Abuja

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari, yaptığı açıklamada, hükûmetin ülkede devam eden benzin kıtlığının tamamen farkında olduğunu belirtti.

Hükûmetin bu sorunlara karşı çözüm bulduğunu işaret eden Kyari, ülkedeki benzin kıtlığının 3 günde sona ereceğini ifade etti.

Kyari, NNPC'nin fiyatlandırmayla ilgili sorunlar olduğunun da tamamen farkında olduğunu ve Nijeryalı tüketici için fiyatların normalleşmesini beklediğini açıkladı.

Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen uçak yakıtının neredeyse tamamını ithal ediyor.

Petrol zengini Nijerya, şubatta Belçika'dan çok düşük kalite petrol ithal etmişti. Söz konusu düşük kalite petrol, arabalarda sorun yaratması nedeniyle kimse tarafından talep edilmemiş, bu da ülkede yakıt kıtlığına sebep olmuştu.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkede yaşanan benzin kıtlığı nedeniyle halktan özür dilemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli kırsalında teröristlerce araziye tuzaklanmış patlayıcı imha edildi
Tunceli'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor
Nevşehir'de tarlaya devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi

Benzer haberler

Nijerya'da hükümet benzin kıtlığına çözüm buldu

Nijerya'da hükümet benzin kıtlığına çözüm buldu

Nijerya'da her yıl 30 bin kişi tütün mamullerine bağlı hastalıklardan ölüyor