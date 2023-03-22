Dolar
19.04
Euro
20.56
Altın
1,945.05
ETH/USDT
1,787.80
BTC/USDT
28,085.00
BIST 100
4,951.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara’da Türkiye Emekliler Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Avustralya'daki yangınlarda 100 bin hektarlık alan zarar gördü

Avusturalya'nın Kuzey Toprakları bölgesindeki Alice Springs şehrinin batısına yayılan yangınlarda yaklaşık 100 bin hektarlık alan zarar gördü.

Mehmet Alaca  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Avustralya'daki yangınlarda 100 bin hektarlık alan zarar gördü

Ankara

ABC News'in haberine göre, şehrin batısında etkili olan 5 yangında Tjoritja (West MacDonnell) Milli Parkı'nın yaklaşık yüzde 20'si yandı.

West MacDonnell sıradağları, biyolojik çeşitlilik ve turizm açısından oldukça önemli görülüyor.

Şehirde şu ana kadar yaklaşık 100 bin hektarlık alanın kül olurken, Narweitooma, Glen Helen ve Amburla'daki büyük sığır çiftlikleri alevlerle mücadele ediyor.

Kuzey Toprakları İtfaiye ve Kurtarma Servisi'nden yapılan açıklamada, bölgenin güney kesimindeki kontrol edilemeyen orman yangını sezonunun nisan sonuna kadar uzatıldığı ve "önümüzdeki haftalarda Orta Avustralya'da artan yangın tehlikesi" bulunduğu kaydedildi.

2011'de Orta Avustralya'da çıkan yangınlarda 400 hektardan fazla çöl bölgesi zarar gördüb

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Serik'te arıcılara şeker desteği verildi
Türk Kızılay, depremin merkez üssü Pazarcık'ta 10 iftar çadırı kurdu
Depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaların verileri açıklandı
İki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1902 ibadethaneden 725'i hasar almadı
Turkcell deprem bölgesine özel istihdam seferberliği başlattı

Benzer haberler

Avustralya'daki yangınlarda 100 bin hektarlık alan zarar gördü

Avustralya'daki yangınlarda 100 bin hektarlık alan zarar gördü

Uzmanlara göre, AUKUS anlaşması, Avustralya'yı ABD'nin yanında olası bir "3. Dünya Savaşı'na" çekebilir

Avustralya'da bir finans şirketinin 330 bin müşterisinin verileri siber saldırıyla çalındı

ABD, Avustralya'ya Tomahawk füzesi satışını onayladı

ABD, Avustralya'ya Tomahawk füzesi satışını onayladı
Çanakkale gazisi babasından kalan yadigarlarla yaşıyor

Çanakkale gazisi babasından kalan yadigarlarla yaşıyor
Amasra'da maden ocağında baraj kaldırma çalışmasında yangın çıktı

Amasra'da maden ocağında baraj kaldırma çalışmasında yangın çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet