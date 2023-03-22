Dolar
19.04
Euro
20.56
Altın
1,945.51
ETH/USDT
1,785.80
BTC/USDT
28,085.00
BIST 100
4,959.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara’da Türkiye Emekliler Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İsrail'den hapishanelerde açlık grevine başlayan Filistinlilere "hücre cezası"

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail Hapishaneler İdaresinin, açlık grevine başlayan Filistinli tutuklulara "hücre cezası" verdiğini duyurdu.

Qais Omar Darwesh Omar, Hacer Başer  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
İsrail'den hapishanelerde açlık grevine başlayan Filistinlilere "hücre cezası"

Ramallah

Cemiyetten konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

İsrail Hapishaneler İdaresinin, Filistinli tutukluları temsil eden Esir Hareketi Acil Durum Yüksek Komitesi yöneticilerinden açlık grevine başlayan tutuklulara hücre cezası verdiği belirtilen açıklamada, açlık grevi yapan bazı tutukluları ise başka hapishanelere gönderdiği aktarıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetine, Filistinli tutuklulara yönelik, "tansiyonu yükselten ve zor yaşam koşulları dayatan" adımlarından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirttiği bu adımlara, tüm Filistin'de tepki gösterileceğini kaydeden Şeyh, uluslararası kurum ve kuruluşlardan da bu konuda harekete geçmelerini istedi.

Filistinli tutuklular İsrail'in baskıcı uygulamalarını protesto ediyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı ihlaller ve cezaevi yönetiminin baskıcı uygulamaları sık sık gündeme geliyor.

Filistinli tutuklulara yönelik baskı yöntemlerine son olarak "duş süresi ve kullanılan su miktarının kısıtlanması, bayat ve bozuk ekmek dağıtılması, baskın ve teftişlerin artarak devam etmesi, tutukluların tek kişilik hücreye alınması" gibi uygulamaların eklendiği belirtilmişti.

Ramazanda açlık grevine gitmeye hazırlanıyor

Filistinli tutukluları temsil eden Esir Hareketi Acil Durum Yüksek Komitesinden 19 Mart'ta yapılan açıklamada, Filistinli tutukluların, İsrail hapishanelerindeki baskıcı uygulamalara karşı ramazan ayında açlık grevine başlayacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, sivil ve resmi kurumların yanı sıra tüm parti ve gruplara açlık grevine girecek tutuklulara destek verme çağrısında bulunulmuştu.

Esir Hareketi Acil Durum Yüksek Komitesi dün yaptığı açıklamada da yapılan eylemlerin istenen sonucu vermemesi nedeniyle komitenin öncülerinin süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu.

İsrail hapishanelerinde 29'u kadın, 150'si çocuk olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Serik'te arıcılara şeker desteği verildi
Türk Kızılay, depremin merkez üssü Pazarcık'ta 10 iftar çadırı kurdu
Depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaların verileri açıklandı
İki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1902 ibadethaneden 725'i hasar almadı
Turkcell deprem bölgesine özel istihdam seferberliği başlattı

Benzer haberler

İsrail'den hapishanelerde açlık grevine başlayan Filistinlilere "hücre cezası"

İsrail'den hapishanelerde açlık grevine başlayan Filistinlilere "hücre cezası"

ABD, İsrail’in Washington Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İsrailli Bakan Strock'tan Gazze'yi yeniden işgal hedefi

İsrail, Mescid-i Aksa'da ramazan ayında cuma namazı için Filistinli erkeklere yaş sınırı getirdi

İsrail, Mescid-i Aksa'da ramazan ayında cuma namazı için Filistinli erkeklere yaş sınırı getirdi
İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı Savunma Bakanı'nın istifa edeceği iddiası

İsrail'de hükümetin yargı düzenlemesine karşı Savunma Bakanı'nın istifa edeceği iddiası
Biden, Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmalarının azaltılmasına yönelik toplantıyı görüştü

Biden, Netanyahu ile İsrail-Filistin çatışmalarının azaltılmasına yönelik toplantıyı görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet