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Dünya

Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi

Avustralya'da 27 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık bir milyara yakın hayvanın öldüğü yangınlar Arjantin'de protesto edildi.

Muhammed Emin Canik   | 11.01.2020
Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

Buenos Aires

Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Avustralya'nın Buenos Aires Büyükelçiliği önünde, Avustralya'da 27 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık bir milyara yakın hayvanın öldüğü yangınlar protesto edildi. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Avustralya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Sol görüşlü grupların öncülüğünde yaklaşık yüz kişi Avustralya'yı etkisi altına alan yangınlar için ülke hükümetine acil müdahale çağrısında bulundu.

Yangında ölen hayvanlara dikkati çekmek için yüzlerini boyayan göstericiler, ellerinde "İklimsel ve ekolojik acil durumdayız" yazılı pankartlar taşıdı.

Avustralya genelinde aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görürken ve 2 bini aşkın ev kül olurken, bir milyar civarında hayvan da telef oldu.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil 6 bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti.

Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerindeki yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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