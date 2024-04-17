Avustralya'daki kilise saldırısı sonrası camiler tehdit edildi
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Sydney kentinde 15 Nisan'da Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde ayin sırasında düzenlenen saldırı sonrası camilerin tehdit aldığı bildirildi.
Ankara
ABC'nin haberine göre, Lübnanlı Müslümanlar Derneği Sekreteri Gamel Kheir, yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki gencin ailesiyle 15 Nisan akşamı bir araya geldiğini belirtti.
Kheir, gencin babasının oğlunda herhangi bir aşırılık belirtisi fark etmediğini ve şokta olduğunu söylediğini aktardı.
Gencin, Avustralya'nın en büyük camisi olan Lakemba'ya sürekli gelen biri olmadığını kaydeden Kheir, "Polisin bunu terör eylemi olarak etiketlemeden önce daha kapsamlı bir soruşturma ve inceleme yapması için zamanı vardı." ifadeleriyle polisin saldırıyı "terör eylemi" olarak soruşturmakta acele etmiş olabileceği imasında bulundu.
Gamel Kheir, saldırı sonrası Lakemba Camisi ile Sydney'deki diğer camilerin tehdit aldığını aktararak, "Çok şükür gerçekleşmedi." dedi.
Avustralyalıları birlik içinde olmaya çağıran Kheir, 20 yıldır ülkedeki diğer dini topluluklarla iyi bir diyalog sürdürdüklerini belirtti.
NSW Emniyet Müdürü Karen Webb ise kendisine verilen bilgilere dayanarak saldırıyı tereddüt duymadan "terör eylemi" olarak nitelediklerini dile getirdi.
Macquarie Üniversitesinden Doçent Doktor Julian Droogan, terör eylemlerinde şiddetin daha büyük bir davanın parçası olduğunu ve adım adım hedef kitleye ulaşacak şekilde tasarlandığını aktardı.
Kilise saldırısı bu iki unsuru da içeriyor gibi görünse de polisin bir kişiyi uygun şekilde suçlayabilmek için elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini vurgulayan Droogan, "Olayları terör motivasyonuna bağlamanın her zaman zor olduğunu ve bunu yapmanın tehlikeleri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Müslüman karşıtlığında artış
Ülke genelinde Müslüman karşıtlığında (İslamofobi) artış görüldüğü aktarıldı.
Avustralya İslamofobi Sicili kuruluşunun Başkanı Shararar Attai, 13 Nisan'dan bu yana 46 Müslüman karşıtlığı olayı kayda geçtiklerini belirtti.
Attai, 13 Nisan'da Sydney'de bir alışveriş merkezindeki bıçaklı saldırıyı Müslüman birinin yaptığına yönelik spekülasyon ve 15 Nisan'daki kilise saldırısının ardından Müslüman karşıtlığı olaylarında ani yükseliş olduğunu kaydetti.
"Camilere bomba tehdidi aldık, bir kadının başörtüsü çekilerek açıldı, çevrim içi Müslüman karşıtlığı söylemler bildirildi, sözlü tehdit ve vandallıkla karşılaştık." diyen Attai, özellikle Müslüman kadınların toplum içerisine çıkmaktan korktuğunu ifade etti.
Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu, ülkedeki Müslüman topluma karşı artan gerilim nedeniyle Müslüman liderlere yönelik bir uyarı yayımladı.
Saldırı sonrası çıkan olaylarla ilgili ilk gözaltı
Diğer yandan pazartesi günkü saldırıda hedef alınan Piskopos Mar Mari Emmanuel'i korumaya çalışırken omuzundan ve elinden yaralanan Papaz Isaac Royel'in taburcu edildiği bildirildi.
Piskopos Emmanuel ise hastanede tedavi altında bulunuyor.
Polis, saldırının hemen sonrası kilise çevresinde toplanarak olay çıkaranlarla ilgili olarak ilk gözaltının yapıldığı, 19 yaşındaki bir kişinin evinden gözaltına alındığını aktardı.
Emniyet yetkilisi Yasmin Catley, 32 dedektifin olaylara karışanları tespit için çalıştığını, olaylarda 5 polisin atılan objelerle yaralandığını ifade etti.
Avustralya'nın Sydney kentindeki Christ The Good Shepherd Kilisesi'nde pazartesi günü canlı yayımlanan ayinde Piskopos Mar Mari Emmanuel hedef alınmıştı.
Saldırıda Piskopos ve 3 kişi yaralanmış, saldırgan gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.