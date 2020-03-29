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Dünya, Koronavirüs

Avustralya'da Kovid-19 ile mücadelede 'sanal hastane' projesi

Avustralya'da durumu ağır olmayan hastalar, evlerinden özel monitörlerle izlenecek.

Büşra Selvi Öğütcen   | 29.03.2020
Avustralya'da Kovid-19 ile mücadelede 'sanal hastane' projesi Fotoğraf: Steven Saphore/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avustralya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının özel bir monitör sistemiyle evlerinde tedavi olmalarını öngören pilot proje için kolları sıvadı.

Yerel "The Age" gazetesinin haberine göre, "sanal hastane" olarak adlandırılan projeyle yoğun bakım servisi dışında tedavi gören Kovid-19 hastaları, evlerine yerleştirilecek özel bir sistemle takip edilecek.

İlk etapta Yeni Güney Galler eyaletinde denenecek, başarı sağlanırsa tüm ülkede uygulanacak projede, Armidale Hastanesinde tedavi gören 200 hastanın, kalp atış hızı, ateş, oksijen doygunluğu, tansiyon ve nefes alışları evlerine kurulacak özel bir monitör sistemiyle izlenecek.

Doktorlar tarafından uzaktan takip edilecek hastalar, durumları kötüleşirse hastaneye kaldırılacak.

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri sıkılaşıyor

Başbakan Scott Morrison, Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını açıkladı.

Morrison, tüm eyalet ve bölgelerinde, mali sıkıntılar sonucunda taahhütlerini yerine getiremeyenlerin ev ve ticari mülkiyetlerden çıkarılmasının 6 ay süreyle yasaklandığını söyledi.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 969 olarak belirlenmiş, virüs nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirmişti.

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