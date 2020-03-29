İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor
İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını bildirdi.
İstanbul
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "EvindeKalİstanbul" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık durumu, karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak."
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İstanbul’un bütün giriş ve çıkışlarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020
sağlık kontrolleri yapılıyor. 🩺😷
Sağlık durumu karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız, 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak.❗️#EvindeKalİstanbul pic.twitter.com/qvSxQY7V8k