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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor

İstanbul Valisi Yerlikaya, İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 29.03.2020
İstanbul Valisi Yerlikaya: İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "EvindeKalİstanbul" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un bütün giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık durumu, karantinaya alınmasını gerektiren vatandaşlarımız 14 gün süreyle belirlediğimiz yerlerde karantinaya alınacak."

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