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Dünya

Avustralya’da son 27 yılın en sıcak kış mevsimi yaşandı

Avustralya’da son 27 yılın en sıcak kış mevsiminin yaşandığı bildirildi.

Burak Dağ  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Avustralya’da son 27 yılın en sıcak kış mevsimi yaşandı

Ankara

Avustralya Meteoroloji Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde kış mevsiminde ortalama sıcaklık, 1961’den 1990’a kadar olan sıcaklık ortalamasının 1,54 derece üzerinde seyretti.

Avustralya genelinde bu yıl kış mevsimi 1996 yılının ardından en sıcak kış olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Bürosu ayrıca, ülkenin pek çok bölgesinin ilkbaharda beklenenden daha az yağış alacağı ve daha sıcak geçeceği tahmininde bulundu.

Meteoroloji Bürosu yetkilisi Dr. Karl Braganza, özellikle ülkenin batısı ve güneydoğusunda alışılmadık derecede sıcak günler yaşanmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Geçen yıl ilkbahar mevsimi, kayıtlara 2’inci en çok yağışın düştüğü ilkbahar olarak geçmişti.

Avustralya'nın bahar aylarında yüksek yangın tehdidiyle karşı karşıya olduğu da vurgulandı.

New South Wales, Victoria, Queensland ve Güney Avustralya eyaletlerinde sakinlerinin orman yangınlarına karşı önlemlerini almaları çağrısında bulunuldu.

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