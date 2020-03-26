Euro
7.04
Dolar
6.45
BIST 100
89,123.39
Altın
1,607.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e, vaka sayısı 2 bin 728’e çıktı.

Recep Şakar   | 26.03.2020
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e, vaka sayısı 2 bin 728’e çıktı.

Victoria Eyalet Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eyalette 70’li yaşlardaki iki erkek hastan Melbourne’da tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Eyalet genelinde 520 vaka bulunduğunu ve bunlardan 149 hastanın iyileştiğini belirten Victoria Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, ‘‘Ne yazık ki Victoria'da koronavirüs ile ilgili ilk iki ölümü kaydettik.’’ ifadelerini kullandı.

Victoria eyaletinde ilk kez yaşanan bu can kayıplarıyla birlikte, Avustralya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

Ülke genelinde, sınırların yabancılara kapatılması, zorunlu olmayan etkinliklerin iptal edilmesi veya sınırlandırılması, ibadet yerleri, spor salonları, kütüphaneler, yüzme havuzları, müzelerle birlikte temel hizmet veren işletmelerin dışındaki tüm mekanların kapatılması gibi önlemlere rağmen Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor.

Sonbahar aylarının yaşandığı Avustralya’da vaka sayısı 2 bin 728’e yükseldi.

Öte yandan 8 kişinin ölmesiyle en çok can kaybının yaşandığı eyalet olan Yeni Güney Galler (NSW), bin 219 vakayla da virüsün en çok görüldüğü eyalet konumunda.

NSW’yi 520 vakayla Victoria ve 493 vakayla Queensland eyaletleri takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New Jersey eyaletinde bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11’e yükseldi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı bini aştı
Washington'da bazı iş yerleri 24 Nisan'a kadar kapalı kalacak
Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor

Benzer haberler

New Jersey eyaletinde bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü

New Jersey eyaletinde bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü

Avustralya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Trump: New York'u zorlu haftalar bekliyor

Moody’s Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü

Moody’s Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü
Fransa'da askerler koronavirüsle mücadeleye katkı sunacak

Fransa'da askerler koronavirüsle mücadeleye katkı sunacak

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu