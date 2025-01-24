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Dünya, Spor

Avustralya Açık'ta son şampiyon Jannik Sinner finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner finale çıktı.

Fatih Erel  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Avustralya Açık'ta son şampiyon Jannik Sinner finale yükseldi

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 13. gün yarı final maçında tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ın son şampiyonu İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton (21 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Sinner, 2 saat 36 dakika süren maçta Shelton'ı 7-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final eşleşmesinde Alman raket Alexander Zverev, rakibi Novak Djokovic'in ilk setin ardından sakatlanması nedeniyle adını finale yazdırmıştı.

Tek erkekler finalinde 26 Ocak Pazar günü Sinner ile Zverev karşı karşıya gelecek.

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