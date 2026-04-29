Avrupa'nın iki prensli en büyük mikro devleti: Andorra Avrupa'nın yüz ölçümü bakımından en büyük "mikro devleti" olarak bilinen, Fransa ve İspanya arasında yer alan Andorra'nın, biri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere, iki prensi bulunuyor.

Mikro devletler, küçük yüz ölçümüne sahip devletleri tanımlamak için kullanılıyor.

Konumu itibarıyla Fransa'nın güneyi ve İspanya'nın kuzeyi arasında bulunan Andorra, Avrupa'daki 5 mikro devletten biri durumunda.

Başkenti Andorra la Vella olan Andorra, yaklaşık 468 kilometrekare yüz ölçümüyle Avrupa'nın en büyük mikro devleti olarak biliniyor.

AA muhabiri, Fransa ve İspanya ile özel bağlara sahip olan Andorra hakkında açık kaynaklardan bilgiler derledi.

Özel bir parlamenter monarşi sistemine sahip olan Andorra'nın iki prensi ve bir hükümet başkanı bulunuyor.

Andorra'nın 1993 tarihli Anayasası gereğince, Fransa cumhurbaşkanları ve İspanya'daki Urgell Piskoposu, görev süreleri boyunca ülkenin eş prensi ünvanını paylaşıyor.

Bu tarihten önce de 13. yüzyıldan bu yana Andorra, genellikle bir kral ve bir din adamı olmak üzere, iki soylunun yönetimde yer aldığı bir sistemle yönetiliyordu.

1993 Anayasası ile birlikte Andorra'nın eş prenslerinin birlikte "devlet başkanı" görevini üstlendiği, eşit oldukları ve ülkenin bağımsızlığının garantörleri oldukları yazılı olarak ifade edildi.

Dolayısıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Urgell Piskoposu Josep-Lluis Serrano Pentinat, Andorra'nın mevcut eş prensleri olarak görev yapıyor. Macron 2019'dan bu yana, Pentinat ise 2025'ten bu yana bu görevi üstleniyor.

Andorra'da yasama yetkisini 4 yıllığına seçilen 28 temsilciden oluşan Genel Konsey (Parlamento), yürütme yetkisini ise Parlamento tarafından seçilen hükümet başkanı üstleniyor.

Yaklaşık 80 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Andorra'nın mevcut hükümet başkanı Xavier Espot Zamora, 2019'da göreve geldi ve 2023'te yeniden bu göreve getirildi.

Resmi dili Katalanca olan Andorra, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmamasına rağmen para birimi olarak avroyu kullanıyor.

Macron, 7 yıl sonra 27-28 Nisan'da Andorra'yı tekrar ziyaret etti. Ziyaretinin ikinci gününde Andorra la Vella'da yaptığı konuşmada Macron, Andorra halkına AB ile ortaklık anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu.