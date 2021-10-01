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Dünya

Avrupalılar kahveye servet harcadı

AB ülkeleri, 2020'de 2,9 milyon ton kahve ithalatı karşılığında 7,5 milyar avroluk ödemede bulundu.

Ata Ufuk Şeker   | 01.10.2021
Avrupalılar kahveye servet harcadı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl 7,5 milyar avroluk kahve ithalatı gerçekleştirdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 1 Ekim Uluslararası Kahve Günü dolayısıyla üye 27 ülkenin 2020 yılı kahve ithalatına ilişkin verileri paylaştı.

Verilere göre, AB üyesi ülkeler, geçen yıl toplam 2,9 milyon tonluk kahve ithalatında bulundu.

AB ülkeleri söz konusu kahve ithalatına ise 7,5 milyar avro ödedi.

AB'nin kahve ithalatında ilk sırayı 933 bin tonla Brezilya aldı. Brezilya'yı, 642 bin tonla Vietnam, 216 bin tonla Honduras, 166 bin tonla Uganda, 154 bin tonla Kolombiya, 108 bin tonla Hindistan, 96 bin tonla Peru, 78 bin tonla Endonezya ve Etiyopya izledi.

Bu dönemde, Almanya 1,1 milyon ton, İtalya 559 bin ton, Belçika 309 bin ton, İspanya 274 bin ton ve Fransa 205 bin ton kahve ithal etti.

AB ülkeleri 2020 yılında toplam değeri 11 milyar avro olan 1,9 milyon ton kavrulmuş kahve üretimi gerçekleştirdi.

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