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Dünya

Romanya'da hastanede çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi

Romanya'nın Köstence kentinde hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Emel Öz   | 01.10.2021
Romanya'da hastanede çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi

Bükreş

Romanya Acil Durum Müfettişliğinden yapılan açıklamada, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi.

Yangında 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, hastanedekilerin tahliye edildiği ve yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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