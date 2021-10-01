Romanya'da hastanede çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi
Romanya'nın Köstence kentinde hastanede çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.
Bükreş
Romanya Acil Durum Müfettişliğinden yapılan açıklamada, Köstence Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi'nde yangın çıktığı bildirildi.
Yangında 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, hastanedekilerin tahliye edildiği ve yangının söndürüldüğü kaydedildi.
Ülkenin kuzeyindeki Piatra Neamt kentinde Kasım 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.