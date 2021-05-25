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Dünya

Avrupalı hava yolu şirketleri Belarus hava sahasını kullanmıyor

Belarus yönetiminin hava sahasından geçen bir yolcu uçağını başkent Minsk'e indirmesi ve uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına almasının ardından Avrupa'daki hava yolu şirketleri Belarus'un hava sahasını kullanmamaya başladı.

Ata Ufuk Şeker,Zuhal Demirci   | 25.05.2021
Avrupalı hava yolu şirketleri Belarus hava sahasını kullanmıyor

Brüksel,Londra

Gerçek zamanlı ticari uçuş bilgi takip uygulaması Flightradar24'e göre, Ryanair uçağının Atina-Vilnius seferini yaparken bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki yolculardan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Prataseviç'in gözaltına alınmasının ardından, Avrupa'da faaliyet gösteren hava yolu firmaları Belarus üzerinden uçmuyor.

Mevcut durumda Belarus hava sahasını ticari seferlerde ülkenin kendi hava yolu firması Belavia dışında sadece Avrupa dışındaki ülkelerin hava yolu firmaları kullanıyor.

Bazı kargo uçuşlarının devam ettiği Belarus hava sahasından, hava ambulans seferleri de gerçekleştiriliyor.

Belarus hava sahasını aldıkları karar doğrultusunda, Almanya'nın bayrak taşıyıcısı Lufthansa, Fransa'nın hava yolu firması Air France gibi firmalar artık kullanmıyor.

İngiliz hava yolu firmaları ile birlikte Hollanda firması KLM de benzer biçimde özellikle Kiev ve Moskova uçuşlarının rotasında değişiklik yaparak Belarus hava sahasını kullanmamayı tercih ediyor.

Daha önce bazı seferlerini Belarus hava sahasını kullanarak gerçekleştiren Macaristan hava yolu şirketi Wizz Air rotasında değişiklik yaparak uçuşlarını Polonya üzerinden yapıyor.

İngiltere Başbakanı Johnson'dan Belaruslu gazetecinin serbest bırakılması çağrısı

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Belarus'ta bomba ihbarı gerekçesiyle Minsk Havaalanına acil inen uçakta gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Roman Protasevich'in videosu, izlemeyi derinden üzücü hale getiriyor. Bir gazeteci ve ifade özgürlüğüne tutkulu bir inanan olarak derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum. Belarus'un eylemlerinin sonuçları olacak." ifadelerini kullandı.

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