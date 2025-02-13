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Dünya

Avrupalı devletlerden "Ukrayna'da kalıcı barış Kiev ve Avrupasız sağlanamaz" mesajı

Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere; ABD ile Rusya arasında diplomatik temasların arttığı bir dönemde yaptıkları ortak açıklamada, Ukrayna'da kalıcı barışın "Kiev yönetimi ve Avrupasız" sağlanamayacağını bildirdi.

Şeyma Yiğit  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Avrupalı devletlerden "Ukrayna'da kalıcı barış Kiev ve Avrupasız sağlanamaz" mesajı

Ankara

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Fransa, Ukrayna, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları yazılı bir ortak açıklama yayımladı.

Rusya ile ABD arasında Ukrayna'daki duruma ilişkin diplomatik müzakerelerin arttığı bir dönemde yapılan açıklamada, "ABD'li müttefiklerimizle (Ukrayna'da) ileriye dönük yolu müzakere etmek istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Avrupalı devletlerin "ortak amacının" Ukrayna'yı "güç" pozisyonuna getirmek olduğu kaydedilen açıklamada, Avrupalıların ve Kiev yönetiminin Ukrayna'daki barış müzakerelerin tamamında yer alması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın sağlam güvenlik garantilerinden faydalanması gerektiği" ve "Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın güçlü bir transatlantik güvenliği için gerekli koşul olduğu" belirtildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot mevkidaşlarıyla toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Avrupalıların katılımı olmadan Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanamayacağını" belirtmiş ve "Ukrayna'yı terk etmek, Ukrayna'yı teslim olmaya zorlamak, en güçlünün yasasını kesin olarak yürürlüğe koymak ve gezegenin tüm despotlarına ve tiranlarına komşularını tam bir cezasızlıkla işgal etmeleri için bir davet göndermek anlamına gelecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump dün Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve verimli bir görüşme yaptıklarını, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını kaydetmişti.

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