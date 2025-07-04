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Dünya

Avrupa'daki sıcak hava dalgası günlük elektrik talebini artırıyor

Avrupa'da geçen ay sonundan bu yana etkili olan rekor sıcak hava dalgası nedeniyle, ülkelerin günlük elektrik talebinde yüzde 14'e varan artış görülürken, elektrik fiyatlarında bazı ülkelerde sert yükselişler kaydedildi.

Nuran Erkul Kaya  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Avrupa'daki sıcak hava dalgası günlük elektrik talebini artırıyor

Londra

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in Avrupa'da haziranda etkisini göstermeye başlayan ve bu ay da devam eden aşırı sıcak hava dalgasının enerji sektörüne etkilerini incelediği analizine göre, kıtada yükselen sıcaklıklar nedeniyle, soğutma kaynaklı elektrik tüketimi sert şekilde arttı.

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı İspanya'da 28 Haziran-1 Temmuz arasında günlük elektrik talebi önceki haftaya göre yüzde 14 artarken, bu dönemde sıcaklıkların 35 dereceyi bulduğu Fransa yüzde 9, Almanya'da ise yüzde 6 yükseldi.

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Birçok termik santralin soğutma sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle ise kapasitesi düşürüldü. Fransa'da 18 nükleer santralden 17'si, nehir sularının aşırı ısınması nedeniyle üretimini azaltırken bazıları tamamen kapatıldı.

Elektrik sistemindeki arz-talep dengesizliği günlük elektrik fiyatlarında da artış getirdi. Elektrik fiyatları, 24 Haziran-1 Temmuz döneminde Almanya'da yüzde 175, Fransa'da yüzde 108, Polonya'da yüzde 106 ve İspanya'da yüzde 15 yükseldi.

1 Temmuz'da elektrik talebinin zirve yaptığı akşam saatlerinde, Polonya'da megavatsaat başı elektrik fiyatı 470 avroyu ve Almanya'da 400 avroyu buldu.

Öte yandan, haziran, Avrupa Birliği'nde (AB) güneş enerjisinden elektrik üretiminin en yüksek olduğu ay olarak kayıtlara geçti. Geçen ay AB'nin güneşten elektrik üretimi yıllık bazda yüzde 22 arttı.

Güneşten elektrik üretimi şebekeyi destekledi

Ember Avrupa Programı Direktörü Pawel Czyzak, analize ilişkin değerlendirmesinde, yüksek baskı altında olmasına rağmen Avrupa elektrik şebekesinin testi geçtiğini ve güneşten elektrik üretiminin şebekeyi desteklediğini belirtti.

Gündüz saatlerinde güneş enerjisindeki üretim fazlası sayesinde elektrik kesintilerin önlendiğini aktaran Czyzak, "Ancak, enerji depolama sistemleri hala yetersiz bu da gün batımından sonra arzın düşmesine yol açtı ve elektrik fiyatlarında sert artışa neden oldu." ifadesini kullandı.

Czyzak, sıcak hava dalgalarının "artık hayatımızdan çıkmayacağına" işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tam tersine, sıcak hava dalgaları daha da şiddetlenecek. Bu etkileri hafifletebilecek batarya depolama, enterkonnekte sistemler, talep esnekliği ve dinamik tarifeler gibi çözümler, artık şebeke planlamasının ve enerji piyasası tasarımının temel bileşenleri haline gelmeli. Belki de en büyük fırsat, gündüz üretilen güneş elektriğinin depolanarak akşam saatlerinde klima sistemlerini beslemekte kullanılmasıdır."

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