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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Eski futbolcu Lineker, Gazze belgeselinin yayını iptal eden BBC'nin utanması gerektiğini söyledi

Eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Gary Lineker, "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" belgeselinin yayınlanmasını "tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler" nedeniyle iptal eden BBC'nin başını utançla eğmesi gerektiğini ifade etti.

Irmak Akcan  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Eski futbolcu Lineker, Gazze belgeselinin yayını iptal eden BBC'nin utanması gerektiğini söyledi

Ankara

"Basement Films" adlı yapım şirketinin "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeselinin gösterimi sonrası konuşan Lineker, BBC'nin "tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler" nedeniyle belgeselin yayınını iptal etmesine tepki gösterdi.

Lineker, belgeselin hayatında izlediği "en önemli ve en dokunaklı" belgesellerden biri olduğunu belirterek, bu eserin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Belgeselin yayınını iptal eden BBC'ye tepki gösteren Lineker, "BBC'nin başını utançla eğmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Lineker, bu durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Birçok kişi, olanlar hakkında hesap vermek zorunda kalacak. Bu suç ortaklığı pek çok kişiyi içine çekecek." ifadelerini kullandı.

BBC, belgeselin yayınını iptal etmişti

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan sağlık çalışanlarını konu alan "Gazze: Saldırı Altındaki Doktorlar" adlı belgeselin "tarafsızlık ilkesiyle ilgili endişeler" nedeniyle yayınını iptal ettiğini duyurmuştu.

BBC'nin belgeseli yayımlamayı reddetmesi üzerine Channel 4 kanalı belgeseli ekrana taşımıştı.

BBC, şubatta da Gazze'de savaşın çocuklar üzerindeki etkisini anlatan "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır?" belgeselini yayınladığı için özür dilemişti.

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