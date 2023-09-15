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Dünya, Ekonomi

Avrupa'da turizm, Kovid-19 öncesindeki seviyeleri geçti

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, bu yılın ilk yarısında otel ve pansiyon gibi turistik tesislerde geçirilen gece sayısı Kovid-19 salgını öncesindeki seviyenin üzerine çıktı.

Ata Ufuk Şeker  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Avrupa'da turizm, Kovid-19 öncesindeki seviyeleri geçti

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2023 yılının ilk yarısında AB üyesi ülkelerde gecelik turistik konaklama verilerini yayımladı.

Buna göre, salgından olumsuz etkilenen AB turizm sektörü, bu yıl toparlandı.

Bu yılın ilk yarısında AB ülkelerindeki turistik tesislerde konaklama sayısı, son 10 yılın ilk yarısının en yüksek seviyesine ulaştı.

Salgın öncesi dönem olan 2019'un ilk 6 ayında toplam 1 milyar 182 milyon olan turistik tesislerde gecelik konaklama sayısı, 2023'ün aynı döneminde 1 milyar 193 milyona ulaştı. Böylece bu yılın ilk yarısında AB ülkelerinde bulunan turistik tesislerde toplam gecelik konaklama sayısı, salgın öncesindeki 2019 döneminin 11 milyon üzerinde oldu.

Bu yılın ilk 6 ayında gecelik konaklama, geçen yıla kıyasla da yüzde 12,9 yükseldi.

Öte yandan, AB ülkelerinde turizm 2020 yılında Kovid-19 salgını ve uygulanan sıkı tedbirler nedeniyle durma noktasına gelmişti.


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