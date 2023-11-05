Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri devam ediyor
Avrupa'nın birçok ülkesinde binlerce kişi, Filistin'e destek için bir araya geldi.
Ankara
Polonya'nın başkenti Varşova'da toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek için bir araya geldi.
- İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 9 bin 770’e yükseldi
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- Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 46 gazeteci öldü
- Gazze'deki Kudüs Hastanesi çevresi çok şiddetli hava ve topçu atışlarıyla vuruluyor
Başkentin eski şehir meydanı Plac Zamkowy'de bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etti, Filistin’le dayanışma mesajı verdi.
• ABD— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 5, 2023
• Kanada
• Avustralya
• Endonezya
• İsveç
• Pakistan
• İspanya
• Polonya
• Arnavutluk
Dünyanın çeşitli ülkelerinde yüz binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi https://t.co/fuv1pBxM3o pic.twitter.com/L370wZ4Fzc
Protesto sırasında göstericiler, sık sık "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak", "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.
Göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizlerle İsrail'in Gazze'ye bombardımanlarının durdurulması için çağrı yaptı.
Protestoculardan Magda, "Bu yürüyüşlere devam edeceğiz. Saldırılar durana kadar biz de durmayacağız." dedi.
Polonya'ya turistik amaçla geldiğini ancak protestoyu görünce "insanlığını hatırladığını" belirten İspanyol Mira da "Bebekler ölüyor. Soykırım dursun." ifadesini kullandı.
İspanya'da Filistin'e destek gösterilerine yoğun katılım oldu
Barselona, Bilbao, Valencia, Palencia, Toledo gibi kentlerde dün yapılan Filistin'e destek gösterileri bugün de başkent Madrid'de devam etti.
Madrid'in Vallecas mahallesinde toplanan binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü.
"Katil İsrail", "Bu bir savaş değil soykırım", "Boykot İsrail", "İsrail öldürüyor, Avrupa sponsor oluyor" sloganları atılan gösteride, başta İsrail, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sert dille eleştirildi.
Okunan manifestoda, "Siyonist İsrail devletinin vahşetini ve soykırımını kınamak, Filistin halkının direnişine destek vermek için bugün toplandık. İsrail'in insanlık dışı saldırılarını ve ona destek olan ülkeleri kınıyoruz. İspanyol hükümetinin, tıpkı Bolivya, Kolombiya veya Şili hükümetlerinin yaptığı gibi İsrail ile silah satışını durdurmasını, diplomatik ilişkileri kesmesini istiyoruz." ifadesi yer aldı.
"AB'nin, İsrail'in yaptığı soykırıma ortak olduğu" belirtilen manifestoda, İsrail kaynaklı tüm ürünlere boykot uygulanması çağrısında bulunuldu.
Diğer yandan İspanya'nın Katalonya bölgesinde yapılan dünkü gösterilerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın fotoğrafları ile İsrail ve AB bayrakları yakıldı.
Podemos'a bağlı iki bakan, İsrail karşıtı söylemlerini sürdürdü
Bu arada İsrail karşıtı açıklamalarına devam eden İspanya Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı ve Podemos partisi lideri Ione Belarra, dün partisinin Madrid'deki konferansında yaptığı konuşmada, "Dünyadaki bütün halklar bizim dünyamızdır. Biz demokrasiden ve insan haklarından yana olmalıyız. İsrail'den silah alımını hemen bırakalım. İsrail bugün Filistin'e soykırım yapıyor ama bunu gelecekte herhangi bir başka ülkeye de yapabilir." dedi.
Podemos'dan diğer bir hükümet üyesi Eşitlik Bakanı İrene Montero da "Hiçbir politikacı, hatta Netanyahu bile üst düzey politikacılar tarafından korunduğunu hissetmeseydi bu soykırımı güpegündüz gerçekleştirmeye cesaret edemezdi." şeklinde konuştu.
İsveç'te binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.
Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.
Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlarla, Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.
"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Parlamentosuna yürüdü.
Yürüyüşe katılanlar, İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına suç ortaklığı yapmakla itham ettikleri İsveç hükümetini protesto etti.
Yunanistan
Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan kalabalık, önce Filistin'e destek için düzenlenen konseri dinledi, ardından da İsrail'in Atina Büyükelçiliğine yürüdü.
Gösteride, "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.
Ülkenin, Filistin'e verdiği desteği yetersiz bulan eylemciler, hükümetin Filistin politikasını da eleştirdi.
Gösteriye katılan Eleni Toli, AA muhabirine, "Masum çocukları, kadınları öldüren İsrail politikası karşısında Filistin'in hakları için, halkının kendi devletlerini kurup barış içinde yaşama hakkı için eylem yapmak üzere buradayız." dedi.
Parlamento binası önünde başlayan yürüyüş İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde son buldu.
Arnavutluk
Ülkedeki farklı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen gösteri, başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda yapıldı.
Ellerinde Arnavutluk, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Gazze'deki bombardımanı durdurun", "İsrail'in işlediği savaş suçlarını durdur", "Özgür Filistin, İsrail işgali sona ersin", "Gazze ablukası durdurulsun", "Antisemitizmi durdurun-İslamofobiyi durdurun" ve "Çocukların öldürülmesini durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.
"Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganıyla düzenlenen gösteride, "savaşın, katliamların, soykırımın ve Filistinlilere yönelik etnik temizliğin durdurulması" çağrısı yapıldı.
Gösteri sonrası yapılması planlanan yürüyüş, emniyet güçlerince engellendi.
Başkent Tiran'da 30 Ekim'de de Filistin'e destek gösterisi düzenlenmişti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.
Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.