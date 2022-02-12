Avrupa ülkelerinden vatandaşlarına 'Ukrayna' çağrısı

Ankara
Almanya, vatandaşlarından Ukrayna’dan ayrılmalarını istedi.
Almanya Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarıları kapsamında yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin Ukrayna sınırı yakınlarında Rus askerlerinin yoğun varlığı ve hareketlerinden dolayı son günlerde arttığı belirtilerek bir askeri çatışmanın dışlanamayacağı belirtildi. Açıklamada, "Şu anda Ukrayna'daysanız, orada olmanızın zorunlu olup olmadığını kontrol ediniz. Değilse, kısa sürede ayrılın." ifadesi kullanıldı.
Mısır’da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Kiev’de Alman Büyükelçiliğinin açık tutulacağı, ancak diplomatik personelin azaltılacağını aktardı. Baerbock, bunun Ukrayna'da bulunan Alman kurumları ve öğretmenler için de geçerliği olduğuna işaret ederek diplomatik personelin ailelerinden de ülkeyi terk etmelerini istedi. Ukrayna’da tüm senaryolara hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Diplomatik yollardan bir çözüm bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Şubat’ta Kiev’e, ertesi gün de Moskova’ya gitmeyi planlıyor.
İsveç, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesini istedi
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, yaptığı açıklamada, son gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirterek, "Ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle, Kuzey ülkeleri ve diğer bazı Avrupa Birliği ülkeleri gibi vatandaşlarımızın Ukrayna'yı terk etmesini istiyoruz. Seyahat yapacakların da yolculuklarını ertelemesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamada da, İsveç'in Ukrayna Büyükelçiliğini boşaltmama kararı aldığı ve diplomatların görevine devem edeceği belirtildi.
İtalya'dan vatandaşlarına çağrı
İtalya Dışişleri Bakanlığı da vatandaşlarından Ukrayna'dan ayrılmalarını istedi.
İtalya Dışişleri Bakanlığı Kriz Birimi, Ukrayna - Rusya gerilimi dolayısıyla Ukrayna'ya ilişkin seyahat koşullarını güncelledi.
Yapılan duyuruda, "Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşları tedbiren geçici olarak Ukrayna’yı uygun ticari araçlarla terk etmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, Donetsk, Luhansk ve Kırım'a seyahat etmenin kesinlikle tavsiye edilmediği de hatırlatıldı.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde çoğunluğu başkent Kiev'de olmak üzere 2 bin civarında İtalyan'ın Ukrayna'da olduğu belirtildi.
Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Kiev'deki büyükelçiliklerinin her halükarda faaliyetlerine devam edeceğini, önemli görevlerde olmayan personelin ise İtalya'ya döneceğini kaydetti.
Polonya
Polonya Dışişleri Bakanlığının sitesindeki seyahat uyarılarında, "Ukrayna'ya acil olmadıkça seyahat edilmesi önerilmiyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, seyahat açısından riskli bölgelerin, Kırım yarımadası, Donetsk, Luhansk, Ukrayna makamlarının kontrolü dışında kalan kısımlar ve askeri sınır çizgisine bitişik alanlar olduğu bildirildi.
Bakanlık, halihazırda Ukrayna'da bulunan veya seyahat etmek durumunda olan vatandaşları için de acil durumlarda iletişime geçilebilmesi için hükümetin Odysseus güvenlik sistemine kayıt olmaları önerisinde bulundu.
Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tansiyonun düşmediği, sivil nüfusa yönelik ciddi bir tehdidin var olduğu ifade edildi.