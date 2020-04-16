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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşıyla 'Ukrayna' krizini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Ukrayna krizini görüştü.

Ali Cura   | 16.04.2020
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşıyla 'Ukrayna' krizini görüştü

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Maas, yaptıkları telefon görüşmesinde, Ukrayna’daki çatışmaların çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulundu. 

Görüşmede, Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu mekanizması aracılığıyla varılan anlaşmaların uygulanmasının önemi vurgulandı.

Lavrov ve Maas, Normandiya Formatında (Almanya, Fransa, Rusya, Ukrayna) dışişleri bakanlarının video konferans yöntemiyle toplanması konusunu da ele aldı.

Bugün Ukrayna’nın doğusunda ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında esir ve tutuklu değişimi yapılmıştı.

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