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Dünya

Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri için çok üzgün olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin   | 28.02.2020
Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması

Brüksel

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hayatını kaybeden Türk askerleri için çok üzgünüm. Türkiye, İdlib ve mültecilere ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanchez, AB'nin "çok daha güvenilebilir bir müttefik" olduğunu belirterek, "Türkiye'ye tek taraflı hareket etmeme" çağrısında bulundu.

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