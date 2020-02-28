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Dünya

Hollanda'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Hollanda’nın Tilburg kentinde, bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Abdullah Aşıran   | 28.02.2020
Hollanda'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Ankara

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, bu akşamdan itibaren Tilburg Hastanesinde karantina altına alınan bir erkekte virüse rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, bir süre önce İtalya'nın Lombardije bölgesini ziyaret ettiği belirlenen kişinin kimlerle iletişimde bulunduğunun araştırıldığı ifade edildi.

Bunun nedeninin hastalığın ülkeye daha fazla yayılmamasını önlemek için yapıldığı kaydedildi.


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