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Dünya

Avrupa Parlamentosu ısıtma sistemini haftanın 3 günü kapatacak

Avrupa Parlamentosu (AP), enerji tasarruf tedbirleri çerçevesinde ısıtma sistemini haftanın 3 günü çalıştırmayacak, kaloriferlerin ısısını düşürecek ve aydınlatmaları kapatacak.

Ata Ufuk Şeker   | 06.10.2022
Avrupa Parlamentosu ısıtma sistemini haftanın 3 günü kapatacak

Brüksel

AA muhabirinin Avrupa Parlamentosu kaynaklarından edindiği bilgiye göre, enerji krizi nedeniyle parlamento binalarında enerji tasarrufuna yönelik yeni tedbirler alındı.

Avrupa Parlamentosunun ısıtma sistemleri haftanın 3 günü tamamen kapatılacak. Parlamentonun kaloriferleri, perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar çalıştırılmayacak. Ayrıca, tatil dönemlerinde ısıtma sistemleri tamamen kapalı tutulacak.

Kurum çalışanları kaloriferlerin kapalı olduğu zamanlarda ofislerinde çalışmayı sürdürebilecek.

Ayrıca, AP'nin Brüksel ve Strazburg'daki binalarının ısısı 19 dereceyi geçmeyecek.

Çalışma saatlerinde iç aydınlatmalar kısılacak. Akşam saatlerinde binaların dış aydınlatmaları kapatılacak veya sınırlandırılacak.

Parlamentosu, söz konusu tedbirlerle enerji faturasında yıllık 2 milyon avroluk tasarruf yapmayı planlıyor.

AP'nin ana yerleşkesi Brüksel'de bulunuyor. Tatil dönemleri dışında her ay AP milletvekilleri Genel Kurul oturumları için Fransa'nın Strazburg şehrindeki yerleşkesine gidiyor.

Öte yandan, bazı milletvekilleri Strazburg oturumlarına enerji krizi ve tasarruf için bir süre ara verilmesini istiyor.





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