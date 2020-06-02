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Dünya

Avrupa Konseyinden Avusturya'ya 'başörtüsü yasağı' tepkisi

Avrupa Konseyinin Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Karşıtı Komisyonu, Avusturya'da ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının 14 yaşına kadar uzatılmasının öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açacağına dikkat çekerek, önerinin gözden geçirilmesini istedi.

Aşkın Kıyağan   | 02.06.2020
Avrupa Konseyinden Avusturya'ya 'başörtüsü yasağı' tepkisi

Viyana

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan ECRI, Avusturya'da geçen yılki ayrımcılık ve ırkçılık olaylarına yönelik rapor yayımladı.

Raporda, ülkede eğitim ve çalışma alanında yaşanan ayrımcılığın yanı sıra artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye dikkat çekildi.

Dini gruplara eşit muamele vurgusu

Avusturya'da aşırı sağcı hükümetin geçen yıl ilkokullarda yürürlüğe koyduğu başörtüsü yasağına değinilen raporda, bütün dini gruplara eşit muamele yapılmasının önemine işaret edildi.

Raporda, mevcut hükümetin programında yer alan, okullarda başörtüsü yasağının 14 yaşına kadar uzatılması önerisinin gözden geçirilmesi talep edilerek, bunun öğrenciler arasında ayrımcılığa neden olacağı uyarısı yapıldı.

İslamofobi, yabancı düşmanlığına yol açıyor

Avusturya'da İslamofobinin çok yaygın olduğu belirtilen raporda, bunun toplum içinde yabancı düşmanlığına yol açtığı belirtildi.

Raporda, Müslümanlar ve yabancıları hedef alan siyasi söylemin, son derece ayrıştırıcı ve düşmanca imalarda bulunduğunun altı çizildi.

Hükümetin nefret suçuyla mücadelede daha etkin politikalar geliştirmesi gerektiği belirtilen raporda, emniyet güçleriyle hedef gruplar arasında işlevsel bir diyaloğun oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet, eylülde ilkokullarda başörtüsünü yasaklayan yasayı yürürlüğe sokmuş, yasaya göre 10 yaşına kadar çocukların başörtüsü kullanmaları yasaklanmıştı.

Ülkede bu yılın başında kurulan merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti de başörtüsü yasağının kapsamının genişletilerek, 14 yaşına kadar yükseltileceğini açıklamış, bu durum başta Müslümanlar olmak üzere çeşitli çevrelerin tepkisine yol açmıştı.

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