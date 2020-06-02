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Dünya

Floyd için yapılan protesto gösterilerinin Kovid-19 vakalarını artırmasından endişe ediliyor

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkan Dr. Jerome Adams, Minneapolis’te öldürülen siyahi George Floyd için ülke çapında başlayan protesto gösterileri nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "patlamalar" beklediklerini söyledi.

İslam Doğru   | 02.06.2020
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin Kovid-19 vakalarını artırmasından endişe ediliyor

New York

ABD medyasına konuşan Adams, binlerce kişinin yer aldığı protesto gösterilerinde, katılımcılar genelde maske kullansa da sosyal mesafenin korunamadığına dikkati çekti.

Adams, "İnsanların kendilerine ve topluma zarar verecek şekilde yaptıkları gösterilerin, halk sağlığı üzerindeki sonuçları konusunda endişeliyim." dedi.

Salgının gelir düzeyi düşük siyahi azınlık kesimi daha fazla etkilediğini vurgulayan Adams, "Hastalığın yayılma şekline bakarak ileride salgında yeni artışlar ve 'potansiyel patlamalar' beklemek için her türlü neden var." diye konuştu.

Adams, protestolardan sonra siyahi toplumu "eski yerine koyabilmek", Kovid-19 salgınından ve ekonomik kapanmanın getirdiği zorluklardan kurtarabilmek için yapılacak çok iş olduğunu kaydetti.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, binlerce kişinin sokaklara indiği gösteriler nedeniyle ülkede düşüşe geçen vaka sayısının, özellikle göstericilerin büyük çoğunluğunu oluşturan, toplumun gelir düzeyi düşük kesimlerinde yeniden patlak verebileceği uyarısında bulunmuştu.

Olaylar ülke geneline yayıldı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelindeki pek çok kente sıçramıştı.

Floyd protestoları bir haftayı geride bırakırken başkent Washington ve New York dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başladı.

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