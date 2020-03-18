Avrupa’da Kovid-19 salgını Schengen’i vurdu
AB'nin temelini oluşturan ve serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çoğu Avrupa ülkesi tarafından askıya alındı.
Brüksel
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Avrupa’da hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çoğu Avrupa ülkesinin sınırlarını kısmen veya tamamen kapatması, Avrupa Birliği'nin (AB) temelini oluşturan ve serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması'nı tehdit ediyor.
Dünyada, yeni tip koronavirüs tanısı konan kişilerin sayısı 200 bine yaklaşırken, bu krizin "merkez üssü" haline gelen Avrupa, salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırmaya devam ediyor.
Avrupa'daki bazı ülkeler, virüsün yayılmasının önüne geçmek için sosyal hayatı durma noktasına getiren “tecrit kararları” alırken, önlemleri sınırlarını kapatmaya kadar genişleten ülkeler de bulunuyor.
Sığınmacı krizi nedeniyle 2015'te çetin sınavdan geçen Avrupa ülkeleri, AB projesinin temelini oluşturan Schengen Anlaşması'nı askıya alarak sınırlarını kapatma kararı almıştı.
Serbest dolaşım sağlayan Schengen, şimdi de Kovid-19 tehdidi altında.
AB’nin dün aldığı üçüncü ülke vatandaşlarına 30 günlük "seyahat yasağı" uygulaması, üye devletlerin sınırlarını sadece içeriye değil dışarıya da kapattığı anlamına geliyor.
Almanya, Fransa, İspanya
Almanya, Danimarka, Lüksemburg, Fransa, Avusturya ve İsviçre ile sınırlarını kapatacağını ancak ticari geçişlere izin vereceğini açıkladı.
Kovid-19’dan İtalya’dan sonra en fazla etkilenen Avrupa ülkesi İspanya da tüm kara sınırlarını kapattı.
Fransa ise sınırlarındaki kontrolleri sıkılaştırdı.
Çekya, Polonya, Slovakya
Avrupa'da her geçen gün büyüyen Kovid-19 korkusu, Çekya'nın 15 ülkeye sınırlarını kapatmasına neden oldu.
Çin, Güney Kore, İran, İtalya, İspanya, Avusturya, Almanya, İsviçre, İsveç, Norveç, Hollanda, Belçika, İngiltere, Danimarka ve Fransa'dan ülkeye girişler ile Çekya vatandaşlarının bu ülkelere seyahat etmeleri yasaklandı.
Ülkede genel seyahat yasağı uygulamaya girerken, AB üyesi olmayan ancak Schengen sistemine dahil olan İsviçre ve Norveç vatandaşları da Çekya'ya giremiyor.
Slovakya'da da genel seyahat yasağı yönünde bir uygulamaya karar verildi ancak bazı istisnalar sıralandı.
Polonya ise yabancıların ülkeye girişini yasaklarken, uluslararası hava ve tren seferlerini durdurdu, sınır kontrollerine yeniden başladı. Polonya-Litvanya sınırında 60 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu belirtiliyor.
Yunanistan, Letonya, Litvanya
İtalya ve İspanya’dan uçuşları durduran Yunanistan, İtalya’dan feribot seferlerini askıya aldı.
Letonya, vatandaşı veya oturum izni bulunmayan herkese, Litvanya da tüm yabancılara sınırlarını kapattı.
Danimarka, Norveç, Hollanda
Sınır kontrollerine başladığını duyuran Norveç, Oslo Havalimanı’na gelen İskandinav ülkeleri dışındaki yolcuların kabul edilmeyeceğini duyurdu.
Danimarka, 13 Nisan'a kadar kapılarını tüm turistlere kapatırken, Danimarka vatandaşları ve oturum izni bulunmayan yabancılar istisna tutuldu. Bu kişiler dışındaki herkesin ise sınırdan geri çevrileceği açıklandı.
Hollanda da İtalya’dan tüm uçuşları durdurdu.
Avusturya, İsviçre, Estonya
Viyana yönetimi, İtalya, İsviçre ve Lihtenştayn ile kara ve demir yolu taşımacılığında sınır kontrollerine yeniden başladığını açıkladı. Bunun yanı sıra İtalya, İsviçre, İspanya ve Fransa'dan ve bu ülkelere yapılan uçuşlar askıya alındı.
İsviçre, İtalya sınırından bazı istisnalar dışında kimseyi kabul etmeyeceğini duyurdu.
Estonya da sınırlarında kontrol başlatacağını açıkladı.
Slovenya, Slovakya, Malta
Slovenya, İtalya sınırından geçişlerde sağlık taraması yapıyor.
Slovakya, tüm uluslararası havalimanlarını geçici kapattı, uluslararası otobüs ve tren seferlerini de askıya aldı.
Malta hükümeti ise İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve İsviçre'den gelen yolculara kapılarını kapattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.