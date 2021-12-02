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Dünya

Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 31 milyon avroluk güvenlik yardımı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya savunma alanında güçlendirme ve barışa katkı amacıyla 31 milyon avroluk yardım yapacağını duyurdu.

Selen Temizer   | 02.12.2021
Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 31 milyon avroluk güvenlik yardımı

Brüksel

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yardımlar Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan, Moldova ve Mali'yi içeriyor.

Yardımlar söz konusu ülkelerde askeri kapasiteyi ve savunmayı güçlendirerek barışı desteklemeyi hedefliyor.

Ukrayna'ya özellikle acil durumlarda kullanılacak sahra hastaneleri, lojistik birimler gibi askeri tıbbi ünitelerin finansmanı için 31 milyon avroluk hibe, 36 ay içinde verilecek.

Gürcistan'a yine aynı maksatla ve aynı süre içinde 12 milyon 750 bin avroluk, Moldova'ya 7 milyon avroluk yardım yapılacak.

Mali'ye ise 30 aylık süre içinde 24 milyon avroluk yardım, halihazırda ülkede faal AB Eğitim Misyonu dahilinde verilecek.

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