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Dünya, Koronavirüs

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Rusya, Belarus, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Aliia Raimbekova,Ruslan Rehimov,Nazir Aliyev Tayfur,Dmitri Chirciu,Bahtiyar Abdülkerimov   | 28.04.2020
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 919 kişide daha Kovid-19’un belirlenmesiyle vaka sayısının 12 bin 208’e, ölü sayısının ise 4 artarak 79’a çıktığı bildirildi.

Toplam taburcu edilen hasta sayısının 1993’e ulaştığı belirtilen açıklamada, bugüne kadar 161 bin 28 Kovid-19 testi yapıldığı aktarıldı.

Moldova'da ölü sayısı 104'e ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 104’e, 157 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 3 bin 638’e yükseldi.

27 Nisan'dan itibaren parkların halka açıldığı ve bazı işletmelerin çalışmaya başladığı ülkede, 975 hastanın iyileştiği açıklanmıştı.

Azerbaycan'da 39 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı'ndan yapılan açıklamada, 39 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 1717'ye, 59 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1221'e çıktığı kaydedildi.

Bugüne kadar 132 bin 640 test yapıldığı aktarılan açıklamada, 474 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Vaka sayısının azalması üzerine kısıtlamaların yumuşatıldığı Azerbaycan'da, bazı iş yerlerinin faaliyetine izin verildi.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 22 kişi yaşamını yitirmişti.

Kazakistan'da vaka sayısı 3 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 37 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısı 3 bin 19, 49 kişinin daha taburcu olmasıyla da iyileşenlerin sayısı 774'e ulaştı.

Ülkede salgından 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan’da 15 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 15 kişide daha Kovid-19'un tespit edildiği ve böylece toplam vaka sayısının 1939'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 2'si çocuk olmak üzere 83 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 992'ye ulaştığı kaydedildi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 8 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan’da, 939 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

81 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, şimdiye kadar 260 bin kişide salgın testi yapıldı.

Kırgızistan'da OHAL yine uzatıldı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Soronbay Ceenbekov, 25 Mart'tan beri uygulanan olağanüstü halin (OHAL) süresinin 30 Nisan'dan 10 Mayıs'a uzatılmasını öngören kararnameyi imzalayarak Meclis onayına sundu.

Milli Güvenlik Konseyi, vakaların bulunduğu başkent Bişkek, Oş ve Celalabad şehirlerinin yanı sıra Narın bölgesindeki At-Başı ilçesinde OHAL'in devam etmesini kararlaştırdı.

Konsey, hükümete karantinanın sona ereceği tarihe kadar faaliyetine kademeli olarak izin verilecek işletmelerin listesini hazırlama talimatı verdi.

OHAL'in uzatılmasıyla, Sovyet ordusunun Nazi Almanyası'na karşı galip geldiği 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları iptal edilmiş oldu.

Toplam 708 vakanın tespit edildiği ülkede, 416 hasta taburcu edilirken salgında 8 kişi yaşamını yitirdi.

Moskova'da tedbirlerin süresi 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Rusya’nın başkenti Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar şehirde alınan önlemlerin 11 Mayıs’a kadar süreceğini söyledi.

Halka açık etkinliklerin de 11 Mayıs’a kadar yapılmayacağını belirten Sobyanin, "Bayramlar nedeniyle 1-11 Mayıs'ta okullarda uzaktan eğitim görülmeyecek." ifadelerini kullandı.

Sobyanin, çocuklara yönelik etkinliklerin organize edilmesinin de 31 Temmuz’a kadar durdurulduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, çalışanlara yönelik idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirmişti.

Kovid-19 nedeniyle toplam 867 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da, vaka sayısı 93 bin 558 olarak açıklanmıştı.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da, vaka sayısı 3 bin 75 artarak 48 bin 426’ya çıkmıştı.

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