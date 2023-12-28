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Dünya

Astana, yeni yıl öncesi ışıklarla süslendi

Kazakistan'ın başkenti Astana, yeni yıl için ışıklarla donatıldı.

Meiramgul Kussainova  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Astana, yeni yıl öncesi ışıklarla süslendi Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Astana

Astana'nın, 2024'ü karşılamaya hazırlanan turistik mekanları başta olmak üzere caddeleri ışıklandırıldı.

Yeni yıl öncesi ışıl ışıl olan şehrin pek çok yerinde bulunan dev yılbaşı ağaçları da renkli dekorlarıyla fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Astana sakinleri ile misafirleri, söz konusu yılbaşı ağaçlarının etrafındaki kaydıraklardan kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Özellikle "yılbaşı masalı" temasıyla süslenen Astana'daki valilik binası önü başta olmak üzere, Expo Fuar Merkezi, Esil Nehri kenarı ve Kazak Eli Meydanı gibi yerlerde her gün çeşitli konserler ve etkinlikler düzenleniyor.

Astana Valiliği, yılbaşı gecesi üç farklı noktada havai fişek gösterilerinin düzenleneceğini bildirdi.

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