Dolar
34.99
Euro
36.77
Altın
2,635.94
ETH/USDT
4,020.50
BTC/USDT
107,989.00
BIST 100
10,027.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak.

Özcan Yıldırım  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak

Ankara

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'nin hesabına aktarıldı
Sermaye piyasası otoritelerinin üst düzey yöneticileri Ankara'da bir araya geldi
Emine Erdoğan: Özümüzü güçlendirerek sınırlarımızın ötesine ulaşacağız
Türkiye'den İsrail'in Gazze'de açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı silah olarak kullandığı mesajı
Türkiye'nin gençlik profili ortaya çıkarıldı

Benzer haberler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ekonomik verileri görüşecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Merkez Bankası rezervlerimiz ciddi bir şekilde artış gösteriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Merkez Bankası rezervlerimiz ciddi bir şekilde artış gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet