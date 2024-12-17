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Dünya

AB yanlısı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'da Başbakan'dan "ülkede siyasi kriz yok" açıklaması

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, AB ile müzakerelerin başlatılmasının askıya alınması kararının ardından 20 gündür süren gösterilere rağmen ülkede istikrarlı bir parlamento çoğunluğu ve hükümetin olduğunu, dolayısıyla siyasi krizin olmadığını söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
AB yanlısı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'da Başbakan'dan "ülkede siyasi kriz yok" açıklaması Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin başlatılmasının askıya alınması kararının ardından 20 gündür süren gösterilere rağmen ülkede istikrarlı bir parlamento çoğunluğu ve hükümetin olduğunu, dolayısıyla siyasi krizin olmadığını söyledi.

Başbakan Kobakhidze, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde 20 gündür devam eden AB yanlısı gösterileri değerlendirdi.

Kobakhidze, hükümet olarak, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerin başlatılması sürecinin 2028'e kadar askıya almaya karar verdikten sonra başlayan gösterilerde bazı radikal güçlerin istikrarsızlık yaratmak istediğini kaydetti.

Devlet olarak, ülkede şiddet yoluyla hükümeti devirme girişimlerini önlediklerini ifade eden Kobahidze, bununla ilgili güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Hükümetin, parlamentonun ve devlet kurumlarının normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söyleyen Kobakhidze, "Bu ülkede istikrarlı bir parlamento çoğunluğu var, istikrarlı bir hükümet var, dolayısıyla siyasi kriz yok." dedi.

Kobakhidze, ülkede 14 Aralık'ta 6. cumhurbaşkanı seçilen Mikheil Kavelaşvili'nin 29 Aralık'ta yemin ederek göreve başlayacağını belirtti.

AB üyesi bazı ülkelerinin Gürcistan hükümetinin yetkililerine yönelik vize kısıtlaması gibi farklı yaptırımlar uygulama kararı veya bu yöndeki çağrılarını da değerlendiren Kobakhidze, bunları provokasyon olarak niteledi.

Öte yandan Gürcistan'daki AB yanlısı gösteriler 20. gününde devam ediyor.

AB ile ilgili kararından dolayı hükümete tepkili olan Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, son dönemlerde yaptığı açıklamalarda ülkede siyasi kriz yaşandığını savunmuştu.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ve AB yanlısı eylemciler gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin, Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.

AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.

Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.

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