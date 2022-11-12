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Dünya

Arnavutluk'ta hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Arnavutluk'ta muhalefet partilerinin çağrısıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi.

Fatjon Cuka   | 12.11.2022
Arnavutluk'ta hükümet karşıtı gösteri düzenlendi Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) çağrısıyla başkent Tiran'da toplanan binlerce gösterici, fiyat artışı, yoksulluğun derinleşmesi ve gençlerin ülkeyi terk etmesine tepki gösterdi.

"Arnavutluk risk altında" sloganıyla Millet Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binası önünde gerçekleştirilen gösteri saatlerce sürdü.

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı ve PL Genel Başkanı İlir Meta, buradaki konuşmasında, vatandaşların sözünün "bir yasa, bir misyon, halkın tartışılmaz gerçeği ve tek meşru gerçek" olduğunu ifade etti.

Protestoculara seslenen Meta, "Çabanız ve fedakarlıklarınızla bu ülkeyi ayakta tutan sizsiniz. Sizlerin hükümetten ve bu ülkedeki her bir ofisten her şey için sorumluluk talep etme hakkınız var. Ödediğiniz vergilerle hükümeti ve devleti siz ayakta tutuyorsunuz." dedi.

Eski Arnavutluk Başbakanı ve PD üyesi Sali Berisha da "Ülkede gelecek inşa etmek isteyen Arnavut vatandaşları bizlerle birleşmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Berisha, "Arnavutların serbest oyu olmadan Arnavutluk hiçbir zaman istikrara kavuşamayacak. 'İstikrar ve oy', 'istikrar ve güven', 'istikrar ve gelecek' birbirinden ayrılmaz olacaklar. Bu olağanüstü büyük miting, her Arnavut için güçlü bir umut sirenidir." diye konuştu.

Protestonun sonunda göstericiler, Başbakanlık binasına boya attı, buradaki merdivenlerde mum yaktı.

Gösteride protestocularla polisler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı. Arnavutluk emniyeti protesto için ek önlem alırken, protesto sırasında güvenliğin sağlanması için binlerce polis görev yaptı.

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