Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatjon Cuka,Furkan Abdula   | 21.09.2019
Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem

Tiran

Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyinde olduğu ifade edildi.

"Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir." vurgusu yapılan açıklamada, olası can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Başkent Tiran'da paniğe kapılanlar sokağa çıkarken, bazı binalarda hasar oluştuğu görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk'ta yeni okul açtı

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kolları araştırılıyor

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kolları araştırılıyor
Çankırı'daki depremler sonrasında bazı binalar ağır hasar aldı

Çankırı'daki depremler sonrasında bazı binalar ağır hasar aldı
'İstanbul'un denize yakın ilçelerinde deprem tehlikesi arttı'

'İstanbul'un denize yakın ilçelerinde deprem tehlikesi arttı'