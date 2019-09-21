Euro
6.32
Dolar
5.74
BIST 100
100,236.70
Altın
1,516.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki iki cephede Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri ile ülkenin doğusundaki silahlı lider General Halife Hafter'e bağlı birlikler arasında çatışmalar yeniden başladı.

Ayşe Sümeyra Aydoğdu   | 21.09.2019
Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı

Trablus

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki iki cephede Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri ile ülkenin doğusundaki silahlı lider General Halife Hafter'e bağlı birlikler arasında çatışmalar yeniden başladı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonunun Sözcüsü Mustafa el-Mecei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı güçlerin Yermuk askeri kampı yönünde ilerleme girişiminin ardından başkentin güneyindeki El-Halladat ve El-Yermuk cephelerinde yaklaşık bir haftanın ardından çatışmaların tekrar başladığını söyledi.

Mecei, UMH güçlerinin mevzilerini koruduğunu belirtti.

Çatışmalarda şu ana kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Mecei, UMH güçlerine gerekli ikmalin ulaştığı bilgisini verdi. Mecei, çatışmaların hala devam ettiğini aktardı.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Saldırıların ilk gününden bu yana sınırlı başarılar elde edebilen Hafter güçleri, son dönemde gerilemeye ve ele geçirdiği bölgeleri kaybetmeye başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
Netanyahu'nun dokunulmazlık hesabı sandıktan döndü
İspanya dört yılda dördüncü seçime gidiyor
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü

Benzer haberler

Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı

Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı

BAE'nin yıkıcı politikaları çatışmaları derinleştiriyor, bölgeyi istikrarsızlaştırıyor

BAE Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nı hedef aldı

Libya'daki UMH'den 'zafere yakınız' mesajı

Libya'daki UMH'den 'zafere yakınız' mesajı
Çöl Aslanı: Ömer Muhtar

Çöl Aslanı: Ömer Muhtar
'Libya'da UMH Hafter güçlerine karşı yabancı savaş uçağı kullanmıyor'

'Libya'da UMH Hafter güçlerine karşı yabancı savaş uçağı kullanmıyor'