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Dünya

Bağdat IKBY’nin ihraç ettiği petrolü araştıracak

Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol ihracatı gelirlerinin incelenmesi için bir komite kurdu.

Haydar Karaalp   | 21.09.2019
Bağdat IKBY’nin ihraç ettiği petrolü araştıracak

Bağdat

Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) petrol ihracatı gelirlerinin incelenmesi için bir komite kurdu.

Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Enerji ve Petrol Komisyonu toplantısında IKBY'nin petrol ihracatı meselesi görüşüldü.

Toplantıda, IKBY'den ihraç edilen petrolün miktarı ile gelirinin araştırılması için 7 üyeden oluşan bir komite kurulması kararı alındı.

Kurulan komitenin konuyla ilgili hazırlayacağı raporu 7 gün içerisinde meclis başkanlığına sunması bekleniyor.

Irak merkezi yönetimi, IKBY’nin günlük 250 bin varil petrol ihraç ettiğini, bunun gelirlerini Bağdat'la paylaşmadığını ifade ediyor.

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