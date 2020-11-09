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Dünya

Arjantin'de hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi

Arjantin'in çeşitli şehirlerinde Devlet Başkanı Alberto Fernandez hükümetine karşı gösteriler düzenlendi.

Muhammed Emin Canik   | 09.11.2020
Arjantin'de hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi Fotoğraf: Muhammed Emin Canik /AA

Buenos Aires

Arjantin'de hükümet karşıtı gösteriler

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco dikilitaşında "Özgürlük, adalet ve anayasa" başlığıyla toplanan göstericiler, Arjantin bayrağı taşıyarak "banderazo" isimli hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenledi. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı ) 

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco dikilitaşında "Özgürlük, adalet ve anayasa" başlığıyla toplanan göstericiler, Arjantin bayrağı taşıyarak "banderazo" isimli protesto gösterisi düzenledi.

Ellerinde pankartlar taşıyan göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar attı, gösteriye arabasıyla katılan protestocular ise Buenos Aires'in ana caddelerinde konvoylar oluşturup korna çaldı.

Protestocular, hükümetin satın almayı planladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını ve eski Devlet Başkanı ve şimdiki Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner'ın yolsuzluk davalarından kurtulmasını sağladığını savunduğu yargı reformunu protesto etti.

Öğlen saatlerinde başlayan gösteriler, Buenos Aires'in yanı sıra Cordoba Rosario, Mar del Plata, Mendoza ve San Carlos de Bariloche şehirlerinde de düzenlendi.

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