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Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle can kayıpları Fas'ta 47'ye, Lübnan'da ise 17'ye yükselirken, Kuveyt, Umman ve Filistin'de de vaka sayıları arttı.

Serdar Bıtmez,Said İbicioğlu,Ekip   | 03.04.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları artıyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ülkede 3 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 47'ye çıktı.

Ayrıca, 27 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 735'e ulaştığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da koronavirüsten bir kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece ölümlerin 17'ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, ülke genelinde vaka sayısının da 14 artarak 508'e ulaştığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkede son olarak 75 kişide virüse rastlandığını ve toplam vaka sayısının 417'ye çıktığını duyurdu.

Bakanlık, ülkede virüsün ortaya çıkmasından bu yana 82 kişinin ise hastalığı atlatarak sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 21 yeni vakanın görüldüğü ve toplam enfekte sayısının 252 olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan kurtulup sağlığına kavuşan 57 kişi olduğu aktarıldı.

Filistin

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim de yaptığı açıklamada, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 171'e yükseldiğini belirtti.

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