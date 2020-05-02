Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kaybı artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 176, Kuveyt'te 33, Umman'da 12'ye yükseldi, Filistin'de vaka sayısı arttı.
İstanbul
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Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdelali düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle ülkede 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 176'ya çıktığını duyurdu.
1362 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 25 bin 459'a ulaştığını dile getiren Abdelali, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 765 olduğunu aktardı.
Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 33'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 242 kişi de daha virüs teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 4 bin 619'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 1703'e ulaştığı ifade edildi.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede salgın sebebiyle 1 kişinin daha öldüğü ve toplam can kaybının 12'ye çıktığı kaydedildi.
Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 483 olarak duyurulmuştu.
Filistin
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Kudüs'te 3 kişide daha virüs tespit edildiğini söyledi.
Böylelikle Kudüs'te vaka sayısı 167'ye yükselirken, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze ile birlikte toplam vaka sayısı 520 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.