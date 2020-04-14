Euro
7.39
Dolar
6.77
BIST 100
96,398.64
Altın
1,716.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı

Kovid-19 vakaları Lübnan, Libya ve Ürdün'de artış gösterdi.

Zeynep Hilal Karyağdı,Gülşen Topçu   | 14.04.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı

Doha


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Lübnan'da 632'ye, Libya'da 25'e, Ürdün'de 391'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 632'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte yeni bir ölüm gerçekleşmediği, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 20 olduğu aktarıldı.

Libya

Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, 17 kişiye koronavirüs teşhisi için test yapıldığı ve pozitif 1 vakayla birlikte ülkede toplam vaka sayısının 25'e çıktığı belirtildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir ise düzenlediği basın toplantısında, 2 kişinin daha enfekte olduğunu ve toplam vaka sayısının 391'e yükseldiğini kaydetti.

Yeni can kaybının olmadığını ifade eden Cabir, 215 kişinin de iyileştiğini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kovid-19'da sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısında rekor artış

Benzer haberler

Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları arttı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kovid-19'da sorumluların hesap vereceği bir zaman gelecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Başkentin sembolü Atakule Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ikinci kez kısa süreli sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ikinci kez kısa süreli sokağa çıkma yasağı uygulanacak
NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti

NBA oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüsten hayatını kaybetti