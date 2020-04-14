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Dünya

Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 242 kez ihlal etti

Yemen ordusu, Husileri, ateşkesi 242 kez ihlal etmekle suçladı.

Halime Afra Aksoy   | 14.04.2020
Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 242 kez ihlal etti

Aden

Yemen ordusu, İran destekli Husileri, 9 Nisan Perşembe yürürlüğe giren ateşkesi 242 kez ihlal etmekle suçladı.

Ordu sözcüsü Abduh Mucelli, ordunun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Husilerin, ülkenin farklı bölgelerine, katyuşa ve balistik füzeler atma, saldırılar düzenleme, mühimmat ile askeri yığınak yapma, orduya ait noktaları roket, top ya da silahlı insansız hava araçlarıyla hedef alma ve yollar ile tarım arazilerine mayın döşemek suretiyle ateşkesi 242 kez ihlal ettiğini belirtti.

Husilerin, sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini kaydeden Mucelli, ülkenin doğusundaki Marib ilinde bulunan yerleşim alanlarının balistik füze ile hedef alındığını aktardı.

Mucelli, 12 Nisan'da koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemlerince bir balistik füzenin imha edildiği bilgisini paylaştı.

Bu saldırıların, savaş suçu mesabesinde olduğuna, insan hakları ile uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğine işaret eden Mucelli, ateşkesin, Husiler tarafından kesin bir şekilde reddedildiğine değindi.

Husiler 12 Nisan'daki açıklamasında, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 72 saatte 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, hükümet güçlerinin de Hudeyde ilinde son 24 saatte 82 kez ateşkesi ihlal ettiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Kovid-19 salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan Perşembe'den itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.



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