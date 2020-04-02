Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Fas'ta 676'ya, Umman'da 231'e, Filistin'de ise 155'e yükseldi.
İstanbul
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Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede 22 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 676'ya yükseldiği ifade edildi.
İlk vakanın 3 Mart'ta tespit edildiği ülkede şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin ise tedavilerinin tamamlandığını açıklanmıştı.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 231'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada tedavisi tamamlanan 41 kişinin ise taburcu edildiği bilgisine yer verildi.
Umman, dün ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedildiğini açıklamıştı.
Filistin
Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Kemal eş-Şahra, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 155'e yükseldiğini söyledi.
Tespit edilen 21 yeni vakanın İsrail'de çalışan işçiler olduğunu aktaran Şahsa, koronavirüs tespit edilen 155 kişiden 12'sinin Gazze'de, gerisinin ise Batı Şeria'da olduğunu söyledi.
Filistin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara hapis cezası
Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 kişiye mahkeme tarafından birer yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.