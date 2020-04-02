Euro
7.28
Dolar
6.65
BIST 100
88,760.92
Altın
1,603.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Fas'ta 676'ya, Umman'da 231'e, Filistin'de ise 155'e yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar   | 02.04.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede 22 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 676'ya yükseldiği ifade edildi.

İlk vakanın 3 Mart'ta tespit edildiği ülkede şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin ise tedavilerinin tamamlandığını açıklanmıştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 231'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada tedavisi tamamlanan 41 kişinin ise taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

Umman, dün ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün kaydedildiğini açıklamıştı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Kemal eş-Şahra, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 155'e yükseldiğini söyledi.

Tespit edilen 21 yeni vakanın İsrail'de çalışan işçiler olduğunu aktaran Şahsa, koronavirüs tespit edilen 155 kişiden 12'sinin Gazze'de, gerisinin ise Batı Şeria'da olduğunu söyledi.

Filistin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara hapis cezası

Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 kişiye mahkeme tarafından birer yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi
'Solunum yoğun bakım ünitesi' koronavirüs hastalarına şifa oluyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Erdoğan tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya ve İspanya'nın Başbakanlarına mektup gönderdi
Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi

Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi

İYİ Parti'den koronavirüsle mücadelede 'kriz çalışma grubu' önerisi

'Solunum yoğun bakım ünitesi' koronavirüs hastalarına şifa oluyor

Tayland'da Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Tayland'da Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak
YPG/PKK'lı teröristler yaralılarını Şam'da tedavi ettiriyor

YPG/PKK'lı teröristler yaralılarını Şam'da tedavi ettiriyor
AB'ye üye 13 ülke acil önlemlerin hukukun üstünlüğünü ihlal edebileceğinden endişe duyuyor

AB'ye üye 13 ülke acil önlemlerin hukukun üstünlüğünü ihlal edebileceğinden endişe duyuyor